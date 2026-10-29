Полиция в Токио, Япония, задержала двух руководителей компаний и гражданина Китая по делу о предполагаемом мошенничестве при оформлении визы для высококвалифицированных специалистов. Как сообщает The Japan Times, один из задержанных — 39-летний Хотэи Айдзава — отрицает все обвинения.

Подозрение в десятках ложных заявлений

Полиция подозревает Айдзаву в подаче ложных заявлений на визы для состоятельных граждан Китая с 2020 года. По версии следствия, речь идет о 30–40 людях. Правоохранители считают, что он получал от каждого клиента по 600 тысяч долларов, из которых 450 тысяч долларов оставлял себе. Детали этой схемы еще расследуются.

Вместе с Айдзавой задержали 45-летнюю руководительницу компании Эми Макино и 57-летнего гражданина Китая Чжуана И. По данным полиции, они действовали совместно, чтобы Чжуан въехал в Японию в декабре 2025 года по визе для высококвалифицированных специалистов.

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Недостоверные данные об образовании и работе

В заявлении в иммиграционную службу якобы ложно указали, что Чжуан имеет степень магистра делового администрирования, а также что он будет работать в компании Макино. По информации полиции, Айдзава обещал Чжуану законно получить разрешение на постоянное проживание в Японии, после чего гражданин Китая заплатил ему 600 тысяч долларов.

Обычно подать заявление на постоянное проживание в Японии могут люди, проживающие в стране не менее 10 лет. Для владельцев визы высококвалифицированного работника этот срок может быть короче. Макино, по данным полиции, заявила, что всеми документами и процедурами для Чжуана занимался Айдзава.

В июне Айдзаву уже задерживали по подозрению в незаконном ввозе в Японию няни для состоятельных граждан Китая. Дальнейшее расследование этого дела вывело полицию на эпизод с Чжуаном и Макино.

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