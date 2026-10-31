В Тонга лицензию Elim Hotel приостановили на шесть недель после того, как гости опубликовали видео, на котором ныряют с горбатыми китами. Флот заведения также ограничили одной лодкой. Дайвинг с китами в стране запрещен, хотя плавать рядом с ними разрешено, сообщает ABC News.

Менеджер Elim Hotel Леполо Фолиаки заявила, что правила нарушили гости. По ее словам, ответственный за рекламу должен следить, чтобы в ней четко указывался запрет погружаться под воду рядом с китами.

Возможные нарушения со стороны операторов

Видео из китайских социальных сетей, которые ABC просмотрела и проверила, могут свидетельствовать о нарушении правил компаниями по наблюдению за китами, находящимися в иностранной собственности. На записях туристы касаются животных и ныряют с ними. Один из роликов рекламировал туры по фридайвингу и предлагал 12 поездок в этом году.

Директор подразделения Министерства туризма в Вавау Лемото Факаоси сообщил, что несколько операторов получили предупреждения за нарушение правил. Местный владелец туристического бизнеса Вили Вайпулу заявил, что такая реклама вводит клиентов в заблуждение и усложняет работу капитанов, которые пытаются соблюдать запрет на дайвинг. Он также утверждает, что видел случаи перегрузки судов и работы операторов по воскресеньям, когда конституция Тонга запрещает коммерческую деятельность.

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Давление на китов и рост туризма

Ежегодно в воды Тонга прибывают около 2 тысяч горбатых китов, которые преодолевают тысячи километров из Антарктиды, чтобы родить потомство в теплых водах островов Вавау. Плавание с китами ежегодно привлекает в королевство примерно 20 тысяч туристов и приносит около 12 млн долларов дохода.

Количество туристов, наблюдавших за китами, выросло с 9804 в 2006 году до 20 018 в 2019 году. Ограничения на выдачу лицензий ввели в 2006 году, когда их число ограничили 13. К 2020 году их стало 20, а последний доступный список насчитывает 25 лицензированных операторов в Вавау. Большинство компаний находятся в иностранной собственности.

Исследование Оклендского технологического университета, проведенное Лоренцо Фиори в 2019 году, выявило низкий уровень соблюдения тонганских правил. Согласно исследованию, самки китов могут находиться под водой до трех раз дольше, когда рядом с ними плавают туристы. Экологический директор Ассоциации защиты окружающей среды Вавау Карен Стоун предупредила, что такая активность может нарушать естественное поведение китов, важное для устойчивости популяции.

Группа местных операторов также оспаривает в суде решение правительства по лицензиям. Один из участников этой группы, Алистер Колдрик, считает, что правительство не соблюдает собственные правила, а увеличение количества разрешений создает дополнительное давление на китов.

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