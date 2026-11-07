В городе Торо в департаменте Валье-дель-Каука на юго-западе Колумбии трех женщин нашли мертвыми в доме после нападения вооруженных мужчин 6 ноября. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на местные власти и полицию.

Расследование нападения

По предварительной информации, погибшие могли быть членами одной семьи. Правоохранители не сообщили количество нападавших, обстоятельства их проникновения в дом и мотив преступления.

После убийства местные власти провели внеочередное заседание совета безопасности с участием полиции, армии и муниципалитета. Командующий полицией департамента Валье-дель-Каука полковник Амаури Агильера заявил, что к расследованию привлекли специальную группу следователей.

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Вознаграждение и данные Indepaz

Мэр Торо Джон Фреди Валенсия объявил вознаграждение до 10 миллионов колумбийских песо за сведения, которые помогут установить причастных к нападению. Согласно приведенным в материале расчетам, это примерно 3,1 тысячи долларов США.

Институт исследований развития и мира Indepaz отнес этот случай к 104-му массовому убийству в Колумбии в 2026 году. Организация использует этот термин для одного нападения, в результате которого погибли не менее трех человек.

Менее чем за сутки до этого в другом нападении на дороге в Торо погибли два человека, еще один получил ранения. Связь между двумя эпизодами пока не установлена. Indepaz отмечает, что в районе существуют риски из-за споров за территориальный контроль и незаконной экономической деятельности, в частности наркоторговли.

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