В Торонто, Канада, трое вооруженных мужчин ворвались в дом генерального директора MAC Group Дэвида Мортона и ранили его и двух его взрослых дочерей. Нападение произошло около 3:40 утра в четверг в районе Брайдл-Пат, сообщает CBS News.

Нападение в доме

По данным полиции Торонто, нападавшие в масках проникли через задний вход в дом с пятью спальнями, имея при себе огнестрельное оружие и молоток. На втором этаже они встретились с 75-летним Дэвидом Мортоном, его 64-летней женой Дорианой и их дочерьми Мэгги и Кристиной.

Инспектор полиции Кристи Смит сообщила, что злоумышленники требовали ценности из дома. Установить, удалось ли им что-либо забрать, пока не удалось. По данным полиции, Мортон и его дочери 28 и 26 лет пытались сопротивляться, после чего прозвучали выстрелы.

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Пострадавшие остаются в больнице

Дэвид Мортон и две его дочери получили огнестрельные ранения. В заявлении в пятницу Мортон также сообщил, что нападавшие применили молоток против всех четырех членов семьи. Он заявил, что сам и его дочери оставались в больнице, не уточнив их состояние.

Полиция разыскивает троих мужчин, которым, по ее оценке, около 20 лет. Они были одеты в темную одежду и скрылись с места происшествия на внедорожнике. В полиции Торонто заявили, что с начала 2026 года в городе зафиксировали 119 нападений с проникновением в жилье — на 32,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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