Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба 7 ноября открыл в Триполи 22-е очередное заседание Исполнительного совета Сообщества сахаро-сахельских государств (СЕН-САД). В нем участвуют министры иностранных дел и главы делегаций стран-членов объединения, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Ливийское информационное агентство.

Повестка встречи

Участники должны обсудить реструктуризацию организации, активизацию ее институтов и усиление регионального сотрудничества. На открытии также присутствовали специальная представительница генерального секретаря ООН в Ливии Ханна Тетте, а также послы и представители дипломатических миссий.

Дбейба выразил надежду, что СЕН-САД станет региональной площадкой для совместного реагирования на политические, связанные с безопасностью и экономические вызовы. Он призвал усилить координацию в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нерегулярной миграцией, а также поддержать безопасность границ и стабильность в регионе.

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Участники и секретариат

На заседание прибыли главы внешнеполитических ведомств Египта, Туниса, Чада, Джибути, Центральноафриканской Республики, Сьерра-Леоне, Сомали и Гвинеи-Бисау. Дбейба призвал определить график завершения переноса исполнительного секретариата организации в штаб-квартиру в Триполи.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти на полях встречи провел переговоры с главой МИД Чада Абдераманом Куламаллахом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, региональные вопросы и активизацию институтов и специализированных механизмов СЕН-САД, в частности в противодействии терроризму, развитии потенциала и реализации программ развития.

СЕН-САД основали в Триполи 4 февраля 1998 года. Организация объединяет 28 африканских государств Сахары и Сахеля и имеет статус наблюдателя при ООН. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году штаб-квартиру секретариата перенесли из Триполи в столицу Чада Нджамену.

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