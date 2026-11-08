В США после победы демократов на губернаторских выборах в Техасе, Айове и Джорджии могут усилиться споры вокруг школьного образования, финансирования частных школ, тем ЛГБТК+ в учебных материалах и программ разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом сообщает The Hill.

Техас и Айова

Избранная губернатор Техаса Джина Хинохоса критиковала программу выбора школы в штате, предусматривающую государственное финансирование счетов для учащихся, покидающих местные государственные школы. Она заявляла, что стремится прекратить практику, которую назвала мошенничеством с ваучерами. В то же время республиканцы сохраняют контроль над Сенатом Техаса. Хинохоса будет иметь право постатейного вето, которым потенциально может воспользоваться для сокращения финансирования программы, однако не сможет отменить её без поддержки законодателей.

Научный сотрудник Heritage Foundation Кори ДеАнджелис предположил, что действующий губернатор-республиканец Грег Эбботт может созвать специальную сессию законодательного собрания до окончания своего срока. По его словам, республиканцы могли бы включить программу в формулу финансирования школ, что значительно ограничило бы возможность прекратить её посредством постатейного вето.

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В Айове избранный губернатор Роб Сэнд выступал не за ликвидацию программы выбора школы, а за её реформирование. Он также подчеркивал увеличение финансирования государственного образования и всеобщий доступ к дошкольному образованию. При республиканском руководстве штата были введены ограничения на книги с темами ЛГБТК+ в школах; противникам этих ограничений не удалось добиться их отмены в суде.

Планы новой власти Джорджии

В Джорджии избранная губернатор Кейша Лэнс Боттомс пока почти не комментировала программу выбора школы. Её кампания была сосредоточена на бесплатном общедоступном образовании в общественных колледжах, дошкольном образовании и расширении преподавания финансовой грамотности. Она также поддержала отмену налога штата на доходы учителей.

При предыдущем республиканском руководстве Джорджия сосредоточилась на запрете концепций, которые власти штата называли разъединяющими, и приняла Билль о правах родителей, позволяющий родителям просматривать учебные материалы. Старший директор по политике школьного образования Center for American Progress Виаде Джеймс считает, что новая администрация может инициировать дополнительное финансирование школ, повышение зарплат учителям или стимулы для привлечения и удержания педагогов.

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