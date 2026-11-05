В Аризоне, Колорадо и штате Вашингтон избиратели одобрили или, согласно предварительным подсчётам, могут одобрить инициативы о введении или расширении запретов на участие трансгендерной молодёжи в школьных спортивных командах в соответствии с её гендерной идентичностью. В Колорадо также ожидается одобрение нового запрета на гендерно-подтверждающие операции для несовершеннолетних, сообщает STAT News.

В то же время результаты голосований не совпали с успехом кандидатов определённой партии. В частности, демократы в Колорадо получили Сенат штата, большинство мест в Палате представителей, а также должности губернатора и генерального прокурора. Обе инициативы в Колорадо являются законодательными изменениями, поэтому законодательный орган штата сможет внести в них поправки до введения в действие. Избранный губернатор заявил, что ограничения потребуют «длительного и тщательного рассмотрения».

Аборты и политика в отношении наркотиков

Голосования по вопросу абортов состоялись в четырёх штатах, и в каждом случае избиратели сохранили действующий правовой статус. В Миссури почти 56% участников голосования отклонили предложение законодателей отменить закреплённое в конституции штата право на репродуктивную свободу. Законодатели связали возможный запрет абортов с предложением конституционно запретить гендерно-подтверждающую помощь несовершеннолетним.

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В Неваде и Виргинии большинство избирателей поддержало закрепление права на аборт в конституциях штатов. В Айдахо, напротив, сохранили действующий запрет на аборты. В Массачусетсе почти 76% избирателей отвергли отмену закона о рекреационном употреблении марихуаны, а в Айдахо более 66% не поддержали предоставление законодателям исключительного права легализовать психоактивные вещества.

Наука и медицинские программы

В Калифорнии Proposition 38, согласно предварительным результатам, могла быть одобрена. Инициатива предусматривает выпуск облигаций на 8,4 млрд долларов для исследований в области иммунологии и иммунотерапии. В случае окончательного одобрения половина суммы — 4,2 млрд долларов — будет направлена одному институту, который формально не назван в тексте инициативы. По данным STAT News, критериям, вероятно, соответствует California Institute for Immunology & Immunotherapy, одним из соучредителей которого является главный финансовый сторонник кампании Гэри Микелсон.

В Южной Дакоте избиратели отклонили поправку, которая могла поставить продолжение расширенной программы Medicaid в зависимость от сохранения федерального финансирования на уровне 90%. В Северной Дакоте с небольшим перевесом не поддержали конституционную поправку о бесплатных завтраках и обедах для всех учащихся государственных школ.

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