В центральной части Сектора Газа бригады гражданской обороны извлекли из-под завалов останки 129 палестинцев. Поисковые работы проводились под руинами 39 жилых домов и других сооружений, которые, по данным службы, были разрушены израильской армией, сообщает Anadolu Agency.

Поиски длились 53 дня

Директор гражданской обороны центральной части Газы Рами аль-Айеди заявил, что операция охватила лагерь беженцев Нусейрат, Аль-Завайду и Дейр-эль-Балах. Она стала завершением второго этапа проекта по поиску погибших в центральной части анклава, который финансировал Международный комитет Красного Креста.

До начала работ власти сообщали о 233 людях, считавшихся пропавшими под завалами. За 53 дня бригады отработали 410 часов, имея один экскаватор, один погрузчик и один грузовик для вывоза обломков. В работах также участвовали полицейские криминалисты, специалисты судебной медицины, муниципальные службы, Красный Крест и египетский комитет.

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Тысячи людей могут оставаться под руинами

Второй этап более широкого проекта объявили 19 июля. Он охватывал 147 разрушенных домов в провинциях Газа, Северная Газа и Центральная Газа, где, по оценкам, могли быть погребены 1 072 тела. Во время первого этапа, начавшегося в ноябре 2025 года, удалось найти останки 333 из 559 человек, о пропаже которых сообщалось.

Представитель гражданской обороны Махмуд Басаль в октябре заявил, что под завалами по всему Сектору Газа могут оставаться около 8 тысяч тел, в том числе примерно 4 тысячи — в районах, контролируемых израильскими силами, куда спасателям трудно добраться. Служба предупредила, что при имеющемся оборудовании поисковые работы могут продолжаться от восьми до десяти лет. Палестинские чиновники также обвиняют Израиль в невыполнении обязательства по допуску техники для расчистки завалов, предусмотренного соглашением о прекращении огня.

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