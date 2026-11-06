В церковном зале в Берри, штат Новый Южный Уэльс, Австралия, показали художественную инсталляцию Wall of Tears, выставку которой городской совет Шолхейвена отменил за несколько дней до открытия. Работа американского художника Фила Бюлера содержит имена 18 457 детей, о гибели которых сообщало Министерство здравоохранения Газы в период с 7 октября 2023 года по 19 июля 2025 года, сообщает ABC News.

Отмена выставки

Инсталляцию планировали представить в региональной галерее Шолхейвена в Новре. Однако городской совет Шолхейвена решил, что экспозиция создаст неприемлемый уровень риска для сотрудников галереи, посетителей и арендаторов помещения.

Согласно оценке рисков, которую видело ABC News, для безопасного проведения выставки потребовались бы, в частности, вооруженная охрана и металлодетекторы. Организаторы согласились ввести усиленные меры безопасности, однако совет отменил экспозицию за несколько дней до запланированного открытия.

Представитель полиции Нового Южного Уэльса заявил, что совет не сообщал о своих опасениях полиции Южного побережья. По его словам, старшие офицеры, в том числе местный командир, не знали об угрозах, связанных с экспозицией. Совет объяснил решение соображениями безопасности, однако не уточнил, какую именно угрозу для общественности он усматривал.

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Показ в Берри

Показ инсталляции в зале Объединенной церкви в Берри собрал около 300 человек. Преподобный Джон Бренталл сказал, что был «очень разочарован» решением совета, поскольку, по его мнению, художественная работа не представляла угрозы.

Организатор показа Аннетт Фам из Shoalhaven Friends of Palestine сообщила, что сотни людей обратились к совету, его членам и местным парламентариям с требованием объяснить отмену. По ее словам, после этого инцидента площадки в Киаме и Порт-Кембле также предложили принять инсталляцию.

Wall of Tears уже демонстрировали в Сиднее, Перте и Канберре. В июне независимое расследование ООН обвинило Израиль в военных преступлениях, в том числе в геноциде и преднамеренных нападениях и убийствах палестинских детей во время конфликта в Газе. Правительство Израиля отвергло эти выводы, назвав их фактически необоснованными.

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