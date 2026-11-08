В китайском Цюаньчжоу муниципальные власти создали фонд для развития потенциала африканских стран в сфере Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первоначальный бюджет China Funds-in-Trust (Quanzhou) for Capacity-Building on World Heritage in Africa составляет $1 млн. Как сообщает South China Morning Post, China News Service сообщило о создании фонда в марте 2025 года, а ЮНЕСКО заявила о его запуске с таким первоначальным бюджетом.

Помощь с номинациями

Инициатива предусматривает финансирование, консультации по процедуре номинирования и обучение специалистов по охране наследия. В октябре в Цюаньчжоу провели недельный семинар, в котором приняли участие более 20 должностных лиц в сфере культурного наследия из 17 африканских стран.

Генеральный директор департамента африканских дел МИД Китая Ду Сяохуэй заявил, что программа призвана распространять китайский опыт охраны наследия и укреплять культурные связи Китая с Африкой. Генеральный секретарь Китайской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Цинь Чанвэй отметил, что географическое представительство Африки в списке недостаточно, а некоторые страны континента не имеют ни одного внесенного объекта.

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Представительство Африки

По данным ЮНЕСКО, в Списке всемирного наследия насчитывается 1273 объекта, из которых 115 расположены в Африке. Для подачи номинации странам могут потребоваться годы исследований, обследований и планирования охраны памятника. Они должны обосновать его выдающуюся универсальную ценность, определить границы объекта и описать его долгосрочную защиту.

Некоторые потенциальные объекты находятся в предварительном списке десятилетиями. В частности, Уганда внесла в него геометрические наскальные рисунки Ньеро в 1997 году, а Судан добавил исторический порт Суакин на Красном море со зданиями из кораллового камня в 1994 году. Наличие в предварительном списке означает заинтересованность государства в номинировании, но не подачу завершенной заявки.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что финансирование из Китая может помочь африканским странам с номинациями. В то же время они подчеркнули, что для подготовки специалистов, подачи заявок и защиты объектов после внесения в список необходимо стабильное финансирование. По их мнению, такое сотрудничество также может принести Китаю дипломатические выгоды.

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