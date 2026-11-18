В Швейцарии команда судебного медика Андреа Штоер из Цюрихского университета выявила биомаркер, который может помочь дольше обнаруживать следы употребления гамма-гидроксимасляной кислоты, или GHB, в моче. Это вещество также называют «жидким экстази»; его могут применять при сексуальных преступлениях или ограблениях, сообщает Tagesschau.

Биомаркер GHB-пентоза

Исследователи идентифицировали GHB-пентозу — соединение GHB с сахаром рибозой, которое образуется в организме при метаболизме вещества. В исследовании этот маркер был обнаружен только в моче участников, которым вводили GHB. В контрольной группе, получавшей плацебо, GHB-пентозу не зафиксировали.

По данным учёных, GHB-пентозу можно было выявить в моче в течение до трёх суток. Сам GHB быстро метаболизируется преимущественно до воды и углекислого газа, поэтому его может быть невозможно обнаружить в крови или моче уже через шесть—двенадцать часов.

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Проверка на образцах из дел

После первого исследования специалисты повторно проанализировали 2 400 сохранённых образцов мочи из судебных дел. GHB-пентозу также обнаружили во всех образцах, которые ранее дали положительный результат на GHB.

Новый маркер также помог подтвердить три подозреваемых случая: два ограбления и одно вероятное сексуальное нападение. Образцы мочи отобрали через 13—16 часов после событий, когда для стандартного скрининга было уже слишком поздно. Следователи заподозрили применение нокаут-капель из-за описанных потерпевшими симптомов, и во всех трёх случаях в моче обнаружили GHB-пентозу.

Рутинное применение в Цюрихе

В цюрихской судебной медицине образцы уже рутинно проверяют на GHB-пентозу в случаях подозрения на использование нокаут-капель. По словам Штоер, биомаркер можно выявлять с помощью обычных судебно-медицинских лабораторных тестов, поэтому другие учреждения также смогут добавить его в стандартный скрининг. В то же время исследования этого биомаркера продолжаются.

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