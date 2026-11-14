В Турции общий объем отходов вырос на 15% по сравнению с 2010 годом, тогда как количество мусора на одного человека оставалось примерно на том же уровне. Это происходит на фоне продвижения правительством инициативы Zero Waste, которую жена президента Эмине Эрдоган представляет на международном уровне, в том числе во время климатического саммита COP31.

Как сообщает Climate Home News, программа Zero Waste стартовала в 2017 году. Она предусматривает сокращение образования мусора и развитие переработки, однако не содержит конкретного обязательства достичь нулевого уровня отходов в определенный срок. В 2022 году по инициативе Эмине Эрдоган Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день нулевых отходов, который отмечают 30 марта.

Ограничения на одноразовый пластик

В Турции рассматривают законодательную инициативу по ограничению одноразовых пластиковых изделий, в частности столовых приборов, чашек и мешалок. По данным издания, документ внесли в парламент, но он еще не получил окончательного одобрения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Представители экологических организаций и исследователи опасаются, что в случае принятия документ может содержать исключения для производителей. В частности, они указывают на риск того, что компании смогут производить одноразовый пластик для экспорта. Турецкая ассоциация производителей пластмасс PAGEV со своей стороны заявляла, что ограничительная политика может навредить экономике и рабочим местам.

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Налог на пластиковые пакеты, введенный в 2019 году, сначала сократил их использование. В то же время его ставка выросла лишь с 0,25 до 1 турецкой лиры, хотя в стране сохраняется высокая инфляция. Морской биолог Седат Гюндогду назвал нынешний размер сбора недостаточным для изменения поведения потребителей.

Свалки и импорт отходов

В Турции все больше отходов централизованно собирают и захоранивают на модернизированных полигонах, однако большая их часть все еще не перерабатывается. Спутниковые наблюдения Carbon Mapper зафиксировали утечки метана на полигонах возле Анкары. По данным издания, свалка в Синджане выбрасывает около 1 200 килограммов метана каждый час.

Турция также является крупнейшим направлением для экспорта пластиковых отходов из Европейского Союза после того, как Китай ограничил их импорт. Climate Home News отмечает, что эти поставки могут вырасти после вступления в силу запрета ЕС на экспорт отходов в страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития. Турция не относится к этой категории стран.

Турецкий чиновник Экрем Йылдырым сообщил, что нынешний уровень восстановления отходов в стране составляет около 30%, а власти стремятся довести этот показатель до 70%, не называя сроков. В то же время последние доступные данные ЕС оценивали уровень переработки отходов в Турции в 2020 году в 12%, тогда как средний показатель в странах Евросоюза в 2024 году составлял около 50%.

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