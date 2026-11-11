В Турции правительство и оператор Celikler Holding обжаловали судебное решение, которым в июле 2026 года было отменено разрешение на расширение угольной электростанции Afşin-Elbistan в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш. Суд указал, что потенциальное влияние проекта на здоровье людей и окружающую среду не было должным образом оценено, сообщает The Independent.

Планы расширения станции

Комплекс Afşin-Elbistan состоит из станции A, работающей с 1984 года, и станции B, открытой в 2006 году. В 2020 году станции A было предписано закрыться из-за неустановки предусмотренного законом оборудования для контроля загрязнения. Через пять месяцев двум из её четырёх блоков разрешили возобновить работу.

Проект расширения станции A предусматривал строительство двух новых энергоблоков общей мощностью 688 МВт. Он был одобрен в 2024 году, несмотря на возражения местных жителей, которые связывают работу предприятия с проблемами со здоровьем, истощением водных ресурсов и упадком сельского хозяйства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жалобы жителей и данные правозащитников

Более десятка жителей населённых пунктов рядом с ТЭС рассказали изданию, что считают выбросы причиной распространённых респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В то же время The Independent отмечает, что окончательно доказать связь между работой станции и описанными проблемами сложно: официальное исследование здоровья населения в районе не проводилось.

Анализ, заказанный Greenpeace Mediterranean в 2022 году, оценил, что расширение могло бы привести примерно к 1900 преждевременным смертям. Исследовательница Human Rights Watch Дениз Байрам заявила, что данные государственной системы мониторинга воздуха и спутниковые наблюдения свидетельствуют об опасно высоком уровне загрязнения вокруг станции.

Спор продолжается во время климатического саммита COP31 в Анталье, где Турция продвигает электрификацию и развитие зелёной промышленности. Критики подчёркивают, что продолжение угольных проектов противоречит климатическим заявлениям Анкары: страна остаётся крупнейшим производителем электроэнергии из угля в Европе, а более трети её электроэнергии вырабатывают угольные станции.

Читай нас в