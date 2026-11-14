В Анталье, Турция, глава Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Жорже Морейра да Силва призвал Иран и США безотлагательно разрешить перевозку удобрений через Ормузский пролив. На климатической конференции COP31 он заявил, что дефицит удобрений может привести к обнищанию миллионов людей.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Морейра да Силва координирует специальную целевую группу ООН, созданную для содействия безопасному проходу грузов с удобрениями во время кризиса. Он подчеркнул, что переговоры Тегерана и Вашингтона по всеобъемлющему соглашению должны продолжаться, однако параллельно необходимо немедленное, исключительное и ограниченное по времени решение для возобновления таких поставок.

Пять судов в сутки

По оценке представителя ООН, для обеспечения потребностей через пролив необходимо пропускать около пяти судов с удобрениями ежедневно. До начала конфликта через Ормузский пролив проходила примерно треть мировых объемов удобрений, а после блокад их цена выросла на 30%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Морейра да Силва отметил, что последствия нехватки наиболее остро ощущают уязвимые страны. В частности, министр финансов Судана сообщил ему об удвоении цен на продовольствие за шесть месяцев, а в Непале фермеры, по его словам, уже не могут позволить себе покупать удобрения.

Риск продовольственного кризиса

Среди стран, которые испытывают значительное воздействие, он назвал Мозамбик, Кению, Судан, Сомали, Непал, Бангладеш и Шри-Ланку. Если в разных частях мира будут пропускать посевные сезоны, до 45 миллионов человек могут столкнуться с тяжелой острой нехваткой продовольствия, а еще 30 миллионов — оказаться за чертой бедности, предупредил глава ЮНОПС.

По его словам, ООН располагает механизмом, который позволит начать транспортировку удобрений в течение семи-десяти дней.

Читай нас в