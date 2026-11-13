Военный вертолёт Sikorsky S-70 потерпел крушение на окраине города Малатья на востоке Турции. В результате аварии погибли четверо турецких военнослужащих, сообщает AeroTime со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Авария в районе Ешильюрт

По данным местных СМИ, вертолёт упал примерно в 18:45 по местному времени в районе Ешильюрт в Малатье. На место направили полицейских, пожарных и медиков. Турецкие телеканалы показали кадры, на которых над местом падения поднимались дым и пламя, рядом находились автомобили экстренных служб.

Минобороны Турции в первоначальном заявлении подтвердило, что речь идёт о S-70, однако не уточнило цель полёта и обязанности находившихся на борту военнослужащих. Причины катастрофы сейчас устанавливаются.

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Расследование катастрофы

Главная прокуратура Малатьи начала расследование аварии. Как сообщило агентство Anadolu, к делу привлекли заместителя главного прокурора и двух прокуроров.

Турция использует вертолёты Sikorsky Black Hawk на протяжении десятилетий. В 2016 году компании Sikorsky и Turkish Aerospace Industries начали в стране программу лицензионного производства версии S-70i, получившей обозначение T70. Программа предусматривает поставку 109 вертолётов шести военным и гражданским операторам, в том числе сухопутным войскам, военно-воздушным силам и жандармерии Турции.

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