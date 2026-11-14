Исследователи Стамбульского технического университета в Турции описали модель, согласно которой эффективная плотность темной энергии в ранней истории Вселенной могла быть отрицательной, а затем стать положительной. Согласно расчетам, переход мог произойти при красном смещении около 1,5 — примерно 9,5 миллиарда лет назад, сообщает ScienceDaily.

Альтернативная ветвь теории гравитации

Международная группа под руководством профессора Озгюра Акарсу исследовала ранее мало рассматривавшуюся ветвь телепараллельной f(T)-гравитации. В отличие от общей теории относительности Эйнштейна, которая описывает гравитацию через искривление пространства-времени, этот подход использует математическое свойство, известное как кручение.

Авторы рассмотрели решения без предположения об обязательно положительной плотности темной энергии. Один из двух возможных сценариев близок к стандартной космологической модели, тогда как другой предполагает отрицательную эффективную плотность темной энергии в далеком прошлом. Выбор математической ветви зависит от современной плотности материи во Вселенной, поэтому модель сохраняет шесть космологических параметров стандартной модели ΛCDM.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review D. В работе также участвовали Нихан Катирджи из Университета Догуш и Антонио Де Феличе из Киотского университета.

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Связь с наблюдениями DESI

Интерес к моделям с изменяющейся темной энергией усилили результаты спектроскопического инструмента DESI, который создает трехмерную карту Вселенной по положениям галактик и квазаров. Данные первых трех лет наблюдений DESI в сочетании с измерениями реликтового излучения, сверхновых и слабого гравитационного линзирования усилили указания на то, что темная энергия может вести себя не как постоянная космологическая константа.

В то же время этих данных недостаточно для окончательного вывода об эволюции темной энергии: статистическая значимость зависит от набора объединенных наблюдений и не достигает уровня открытия. DESI завершил запланированный пятилетний обзор, в ходе которого наблюдал более 47 миллионов галактик и квазаров. Авторы исследования еще не тестировали свою модель на полном наборе данных DESI.

Возможное объяснение напряженности Хаббла

Авторы считают, что смена знака эффективной плотности темной энергии потенциально может помочь объяснить напряженность Хаббла — расхождение между разными способами измерения современной скорости расширения Вселенной. Сценарий требует дальнейшей проверки по данным о формировании крупномасштабных структур, искривлении света гравитацией и истории космического расширения.

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