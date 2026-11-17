В Турции власти взяли под контроль телеканал Sözcü TV — France 24
В Стамбуле, Турция, полиция провела рейд в штаб-квартире телеканала Sözcü TV. Турецкие власти взяли вещателя под контроль. France 24 называет Sözcü TV последним в стране телеканалом, поддерживавшим оппозицию.
Рейд в штаб-квартире
Рейд состоялся во вторник. Это уже третий случай, когда власти взяли под контроль поддерживающие оппозицию СМИ в Турции за немногим более года. France 24 характеризует этот шаг как еще один значительный удар по турецким СМИ, поддерживающим оппозицию.
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Давление на правящую партию
События происходят на фоне общественного возмущения из-за скандала вокруг многомиллиардного инвестиционного фонда. По данным France 24, этот скандал затронул сбережения почти полумиллиона человек.
Возмущение из-за скандала также усилило давление на правящую партию AKP президента Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов, запланированных на 2028 год.