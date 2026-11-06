В Турции стамбульский суд взял под стражу до суда бывшего министра по делам семьи Фатму Бетюль Саян Каю по делу о многомиллиардном скандале с инвестиционными фондами. Как сообщает Deutsche Welle, ей вменяют нарушение закона о рынках капитала и участие в организации, созданной для совершения преступлений.

Мера пресечения для экс-министра

Мужа Саян Каи освободили при условии регулярных отметок в полиции. Она была министром по делам семьи в 2016–2018 годах, а до недавнего времени занимала должность заместителя председателя правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

26 сентября Саян Кая подала в отставку после обвинений со стороны партии Yeni. Ее председатель Зейнель Эмре утверждает, что Саян Кая и ее муж получили 2,17 млрд лир — около 43 млн долларов или 38,4 млн евро — после инвестирования 163 млн лир в один из фондов. По его версии, супруги продали свои доли незадолго до предполагаемых манипуляций ценами, которые вызвали кризис на фондовом рынке.

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В деле фигурируют более 430 человек

Супруги отрицают какие-либо нарушения, однако перевели часть спорных средств на счет, определенный банковскими регуляторами. После фондового кризиса финансовый регулятор ликвидировал 131 фонд.

Прокуратура расследует подозрения в масштабных манипуляциях рынком, которые, по данным издания, затронули сбережения почти полумиллиона инвесторов. Министр юстиции Акын Гюрлек на этой неделе заявил, что по делу расследуются действия более 430 человек, а 112 человек уже взяты под стражу по подозрению в манипуляциях на рынке и инсайдерской торговле.

Лидер главной оппозиции Озгюр Озель в парламенте возложил политическую ответственность за скандал на Эрдогана и призвал президента либо уйти в отставку, либо назначить выборы.

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