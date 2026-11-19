На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, участники начали второй Глобальный обзор — пятилетнюю проверку общего прогресса по Парижскому соглашению. Она должна показать, достаточно ли национальных планов и обязательств для сокращения выбросов, адаптации к изменению климата и поддержки наиболее уязвимых стран, сообщает UN News.

Обзор завершится в 2028 году и станет последним перед 2030 годом. Глава ООН по вопросам климата Саймон Стилл призвал правительства превратить цели, согласованные в ходе предыдущего цикла, в практические результаты. По его словам, для этого остается два года.

Переговоры без договоренности

В то же время председательство COP31 сообщило, что 21 вопрос переговоров по-прежнему остается нерешенным. Среди них — адаптация к изменению климата, финансирование, смягчение последствий изменения климата и справедливый переход. Новые проекты текстов должны были представить рано утром в четверг, а министры на закрытой встрече пытались сузить разногласия.

Первый вариант более широкого политического соглашения выявил противоречия по поводу ископаемого топлива, климатического финансирования, цели удержать потепление в пределах 1,5°C, электрификации и роли науки. Инициатива Турции увеличить долю электроэнергии в мировом конечном потреблении энергии до 35% к 2035 году получила поддержку 75 стран.

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Наука и справедливый переход

Делегации также спорят о графике следующих крупных оценок Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Уязвимые страны хотят, чтобы доклады были готовы вовремя для нового Глобального обзора. Россия — государство-агрессор, а также Саудовская Аравия и Китай считают предложенный график слишком сжатым и способным ограничить полноценное участие ученых из развивающихся стран.

Представители гражданского общества призвали не откладывать решения по финансированию адаптации. Экономистка Мариана Маццукато заявила, что справедливый переход не должен сводиться лишь к поиску дополнительных средств: социальные вопросы, условия государственных инвестиций, защита работников и местных общин должны быть частью климатической политики с самого начала.

Во время тематического дня, посвященного человеческому и социальному развитию и гендерному равенству, участники также подчеркнули необходимость учитывать влияние изменения климата на женщин. Переговорщица из Бразилии Лилиан Шагас отметила, что без поддержки женщин в науке и оценки последствий для их здоровья страны рискуют потерять решения, необходимые для ограничения глобального потепления и адаптации.

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