В Турции на этой неделе задержали девять человек, связанных с оппозиционным телеканалом Halk TV, сообщил владелец канала Джафер Махироглу. По его словам, среди названных оснований для задержаний — подозрения в отмывании денег, взяточничестве и распространении вводящей в заблуждение информации, сообщает BBC News World.

Задержания связанных с каналом людей

Махироглу, который находится в Лондоне, заявил, что турецкие власти уничтожили Halk TV. По его словам, несколько членов его семьи были среди людей, которых задержали, когда в прошлом месяце канал перешел под контроль властей. Владелец также отверг обвинения против себя и телеканала.

Прокуратура Стамбула сообщила, что среди последней группы задержанных были двое бывших ведущих Halk TV. По версии прокуратуры, они готовили ложные материалы в обмен на деньги.

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Прокуратура также выдала ордер на арест координатора новостей Halk TV Куршада Огуза, который, по ее данным, находится за границей. Где именно он находится, в заявлении не уточнили. Махироглу сказал BBC, что может попасть в тюрьму, если вернется в Турцию.

Контроль над вещателем

В прошлом месяце турецкие власти провели рейд в штаб-квартире Halk TV, после чего прямые эфиры канала прекратились. Позже для управления телеканалом назначили нового администратора.

Ранее в этом месяце власти также взяли под контроль оппозиционный телеканал Sozcu TV. Главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, был заключен в тюрьму по обвинениям в коррупции и нарушении избирательного законодательства. Имамоглу и его партия отрицают эти обвинения.

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