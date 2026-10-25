В аборигенной общине Уэйдей на севере Австралии рыболовный проект Thamarrurr Sea Farmers расширился до полноценной коммерческой операции по ловле крабов. После получения полной коммерческой лицензии команда увеличила штат с трёх до девяти работников, может устанавливать до 60 крабовых ловушек и еженедельно отправляет на рынок Дарвина от 35 до 50 килограммов улова.

Как сообщает ABC News, рыбаки начинают работу до рассвета, чтобы успеть в тот же день доставить крабов на лёгкий самолёт в Дарвин. По словам одного из участников команды Тео Дулинга, крокодилы также пытаются достать добычу из ловушек: рептилии уже раздавили челюстями пять таких ловушек.

Рабочие места для общины

В Уэйдее проживает около 2,5 тысячи человек. Согласно переписи 2021 года, работу имел примерно каждый пятый взрослый житель. Координатор Thamarrurr Sea Farmers Джонсон Катууру отметил, что новые работники имеют значительный опыт рыболовства. Один из самых молодых членов команды Джоэл Мартин рассказал, что рыбаки посещают школу и объясняют ученикам важность завершения обучения для дальнейшего трудоустройства.

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Aboriginal Sea Company, крупнейший владелец лицензий на ловлю крабов в Северной территории, называет предприятие в Уэйдее единственной в Северной территории коммерческой рыболовной операцией, которой управляет сама община. Проект также получает наставничество и обучение от компании Humpty Doo Barramundi.

Акцент на устойчивом вылове

В Thamarrurr Development Corporation подчеркнули, что команда ведёт подробный учёт районов вылова и количества пойманных крабов, чтобы не истощать запасы на отдельных участках. Ранее коммерческие лицензии приостанавливали из-за опасений относительно численности крабов в Северной территории. В этот период лицензии Thamarrurr Sea Farmers временно перевели в категорию аборигенных прибрежных, а после завершения паузы вернули коммерческий статус.

Заместитель генерального директора Thamarrurr Development Corporation Трейси Лео считает, что в течение десятилетия в Уэйдее может сформироваться отрасль морепродуктов, которая обеспечит около 100 рабочих мест. Помимо ловли крабов, она упомянула ферму черногубых устриц, которая ещё не вышла на коммерческое производство, а также другие промыслы. По словам Джонсона Катууру, команда стремится развивать дело постепенно, сосредоточившись на долгосрочной устойчивости.

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