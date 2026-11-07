В округе Ваджир на северо-востоке Кении как минимум 40 фермеров воспользовались моделью финансирования Pay-As-You-Go (PAYGO) для установки солнечных теплиц. Как сообщает Nation Kenya, системы позволяют использовать солнечную энергию для орошения и вентиляции теплиц, где овощи выращивают круглый год.

Овощи и доходы

Фермеры выращивают шпинат, помидоры, сладкий перец, кейл и другие овощи, которые потребляют и продают местным жителям. Фермер Аша Гулейд заявила, что теплицы улучшили благосостояние общины, обеспечив людей продовольствием и стабильным доходом. «Мы больше не ложимся спать голодными и не зависим от диких плодов, как раньше», — сказала она.

Другой фермер, Мохамед Вели, рассказал, что потратил на установку системы от 200 тыс. до 400 тыс. кенийских шиллингов. По его словам, первоначальные расходы были значительными, однако тепличное хозяйство стало более прибыльным, чем животноводство: сейчас он получает до 250 тыс. шиллингов прибыли ежемесячно. Вели также утверждает, что во время наводнений 2023 года его теплица была единственным поставщиком продовольствия на местный рынок.

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Показатели питания детей

Специалист по питанию округа Нурия Ибрагим Абди связала тепличное производство с ростом продовольственной безопасности и улучшением питания уязвимых групп. Согласно данным исследования SMART, распространенность острого недоедания среди детей младше пяти лет в Ваджире снизилась с 19% в 2023 году до 11,2% в 2024-м. Доля домохозяйств с приемлемым уровнем потребления пищи, по ее словам, выросла с 76% до 89%, а доля семей с недостаточным потреблением пищи сократилась с 7,1% до 1,8%.

В то же время аграрии сталкиваются с нехваткой воды, высокой стоимостью современных систем, ограниченным доступом к кредитам, слабой инфраструктурой и недостатком технических знаний. Компания Solargen Technologies предлагает фермерам технологии орошения, обучение, планирование производства, финансирование и помощь с выходом на рынки.

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