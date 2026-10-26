В городе Виндхем на севере Западной Австралии прекратила работу Wyndham Aboriginal Youth Corporation (WYAC) — организация, предоставлявшая услуги молодежи из общин коренных народов. Ее программы остановились в середине сентября, а безопасное ночное пространство для молодежи больше не работает, сообщает ABC News.

Услуги остановились в сентябре

WYAC работала в удаленной общине примерно в 3100 километрах к северу от Перта с 2018 года. Организация управляла кафе и механической мастерской, проводила образовательные программы с возможностью получить сертификат, а также обеспечивала молодежи безопасное место для пребывания по вечерам. Ее деятельность связывали со снижением уровня преступности и разработкой решений, инициированных самой общиной.

Источник, знакомый с работой WYAC, сообщил, что деятельность организации остановилась 18 сентября. По его словам, сотрудников и жителей общины не проинформировали о дальнейшей судьбе организации, несмотря на неоднократные попытки связаться с ней. Дети каждый день спрашивают, когда программы возобновятся.

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Заявления о финансировании

Бывший исполнительный директор WYAC Невилл Д'Силва, который, по его словам, вернулся помогать организации, утверждает, что Национальное агентство по делам коренных австралийцев (NIAA) не выполнило обязательства по финансированию. По его словам, организация не получила средства, которых ожидала с июля, из-за чего сотрудники остались без работы и оплаты.

В NIAA заявили, что не могут публично комментировать обсуждения управления грантами с отдельными организациями, но продолжают взаимодействовать с WYAC. Председатель совета округа Виндхем — Ист-Кимберли Дэвид Мензел назвал остановку программ разрушительной и выразил обеспокоенность тем, что другой организации, способной взять на себя весь объем этих услуг, может не оказаться.

Департамент юстиции заявил, что осознает важность молодежных сервисов для Виндхема, изучает последствия перебоев и поддерживает контакты с заинтересованными сторонами относительно вариантов поддержки непрерывности услуг.

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