В Валенсии гонщик Aprilia Марко Беццекки установил рекорд круга на трассе «Рикардо Тормо» и завоевал поул-позицию перед финальным Гран-при сезона MotoGP. В квалификации он показал время 1 минута 27,844 секунды, впервые преодолев на этой трассе барьер в 1 минуту 28 секунд, сообщает Channel NewsAsia.

Беццекки опередил Маркеса

Новоявленный чемпион MotoGP Марк Маркес в пятницу также побил рекорд трассы, а в субботней сессии Q2 повторил это достижение перед домашними болельщиками. Однако Беццекки затем проехал почти на полсекунды быстрее и отобрал у него первое место на стартовой решётке.

Вместе с Беццекки и Маркесом с первого ряда будет стартовать гонщик Trackhouse Рауль Фернандес. Брат Марка, Алекс Маркес, показал четвёртый результат в квалификации.

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Борьба за второе место в сезоне

Марк Маркес, который после последнего этапа сезона завершит выступления в MotoGP, имеет рекордные 78 поул-позиций в этой серии. За наибольшее количество очков в квалификациях этого сезона он также получил автомобиль BMW — девятый в своей карьере.

Маркес досрочно завоевал свой восьмой титул MotoGP на прошлой неделе в Португалии. Беццекки на финальном этапе будет бороться со своим напарником по команде Хорхе Мартином за второе место в чемпионате: Мартин опережает его на два очка и будет стартовать пятым. Второй ряд дополнит гонщик VR46 Racing Фабио Ди Джаннантонио.

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