В Вануату отменили предупреждение о цунами, объявленное после землетрясения магнитудой 6,9 у побережья страны. Об этом сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами, передает NDTV World.

Магнитуду пересмотрели

Первоначально магнитуду землетрясения оценивали в 7,2, однако позднее ее пересмотрели до 6,9. Ранее Геологический департамент Вануату призвал жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 200 километрах к северо-западу от Порт-Олри на острове Санто. Поблизости также зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 6,3.

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Повторные толчки

Бывший премьер-министр Вануату Алатои Ишмаэль Калсакау написал в Facebook о повторных толчках. По его подсчетам, в субботу произошло пять землетрясений. Он призвал жителей заботиться о безопасности и регулярно проверять приложения.

Вануату — низменный архипелаг в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где землетрясения происходят часто.

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