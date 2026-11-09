В Варшаве, Польша, 11 ноября введут временный запрет на ношение или перемещение любых видов оружия в разряженном состоянии. Ограничения будут действовать в Национальный день независимости Польши. Как сообщает Polsat News, соответствующее постановление министра внутренних дел и администрации от 4 ноября 2026 года опубликовали в польском Вестнике законов.

Меры безопасности на время торжеств

В полиции объяснили, что запрет ввели из-за необходимости обеспечить надлежащий уровень безопасности участников мероприятий по случаю Национального дня независимости. В обосновании к проекту постановления указано, что ежегодно 11 ноября в столицу прибывают многотысячные группы людей, участвующие в организованных в этот день мероприятиях.

Авторы документа указали, что масштаб торжеств требует дополнительных превентивных мер для временного повышения уровня безопасности и поддержания общественного порядка. Подобные ограничения в Варшаве действовали и в предыдущие годы.

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Кого не касается запрет

Исключение предусмотрено для лиц, владеющих оружием на основании свидетельства, выданного отдельным субъектам. В частности, это касается предпринимателей и организаций с внутренними службами охраны, лицензированных компаний по предоставлению охранных услуг, а также работников учреждений и предприятий, которым оружие необходимо для личной защиты из-за особого риска посягательства на жизнь или здоровье при исполнении служебных обязанностей.

На территории всей Польши также действуют второй уровень тревоги BRAVO и второй уровень тревоги BRAVO-CRP. На железнодорожных линиях, которыми управляют PKP Polskie Linie Kolejowe и PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, действует третий уровень тревоги CHARLIE.

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