В Варшаве, Польша, во время мероприятий по случаю Национального праздника независимости 11 ноября полиция задержала 59 человек. Как сообщает Polsat News, правоохранители обнародовали итоги работы во время различных праздничных собраний в городе.

Причины задержаний

Представитель варшавской полиции Яцек Вишневский заявил, что у 41 задержанного при себе были вещества, запрещенные законодательством. Среди задержанных также были шесть человек, которых разыскивали следственные изоляторы и пенитенциарные учреждения.

Еще четырех человек задержали за нарушение запрета на использование беспилотников. По словам представителя, правоохранители также фиксировали нарушения ограничений на ношение и использование пиротехники. Случаев ношения огнестрельного оружия полиция на тот момент не выявила.

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Действия в отношении пиротехники

Вишневский сообщил, что по состоянию на 19:00 полицейские приняли меры в отношении 86 человек по делам, связанным с использованием или ношением пиротехнических средств. Полиция изъяла более 450 единиц материалов, классифицированных как запрещенные.

Представитель полиции отметил, что, несмотря на зафиксированные инциденты, мероприятия 11 ноября прошли безопасно. Он поблагодарил правоохранителей за работу, а участников собраний — за соблюдение рекомендаций служб.

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