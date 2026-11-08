В городе Вейпа на полуострове Кейп-Йорк на севере Австралии зафиксировали самый жаркий ноябрьский день за всю историю наблюдений: в субботу температура достигла 39,8 °C. Регионы крайнего севера штата Квинсленд переживают экстремальную волну жары.

Как сообщает ABC News Australia, в Вейпе уже 33 дня подряд максимальная температура превышает 36 °C. Метеоролог Кимба Вонг заявила, что над частью полуострова сохраняется тёплая и неустойчивая воздушная масса, которая не изменится в течение недели.

Предупреждение об экстремальной жаре

Австралийское бюро метеорологии объявило предупреждение об экстремальной жаре для полуострова Кейп-Йорк. Предупреждение о сильной волне жары также действует для нескольких районов от региона Галф-Кантри до Уитсандей.

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В западной части полуострова Кейп-Йорк в течение следующей недели ожидается дневная температура от высоких 30-х до низких 40-х градусов. Ночная температура может удерживаться на уровне от средних до высоких 20-х градусов.

Короткая пауза в грозах на юго-востоке

В то же время юго-восток Квинсленда получил короткую передышку после гроз, наблюдавшихся в регионе в течение последней недели. В районе Маккея и горного массива Юнгелла в понедельник возможны локальные сильные дожди и грозы.

Согласно прогнозу Бюро метеорологии, в среду и четверг риск сильных гроз на юго-востоке штата может вновь возрасти из-за приближения новой ложбины. В Квинсленде также остаются в силе несколько предупреждений о наводнениях, в том числе умеренного уровня — для рек Барку, Буллу и Верхняя Балонна.

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