На газовом месторождении Jackdaw в Северном море, в 150 милях к востоку от Абердина в Великобритании, началась добыча газа. Топливо уже начало поступать в страну, сообщает BBC News.

Поставки через существующую инфраструктуру

Разработка месторождения была одобрена правительством Великобритании в прошлом месяце после длительного периода неопределенности и судебного разбирательства. Jackdaw управляет компания Adura в рамках совместного предприятия Shell и норвежской государственной энергетической компании Equinor.

Газ с Jackdaw сначала будет направляться на действующую платформу Shearwater для обработки, а затем транспортироваться по трубопроводу на газовый терминал St Fergus в Абердиншире. По оценке Adura, месторождение будет обеспечивать около 6% добычи газа в Великобритании и сможет снабжать энергией 1,4 млн домохозяйств. С учетом импортного газа это составляет примерно 2% совокупного спроса страны.

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Экономические и климатические споры

Британское правительство ожидает, что за прогнозируемые 11 лет работы Jackdaw поддержит национальное газоснабжение, сохранит сотни рабочих мест и добавит экономике 2,9 млрд фунтов стерлингов. Министр энергетики Миэтта Фанбулле заявила, что проект должен помочь сократить использование импортного газа с более высокими выбросами в период перехода страны на возобновляемую и ядерную энергетику.

В то же время экологические организации и часть депутатов раскритиковали решение. В январе 2025 года Судебная палата в Эдинбурге признала незаконными предыдущие разрешения на Jackdaw и нефтяной проект Rosebank, поскольку разработчики не предоставили достаточной оценки климатического воздействия от сжигания добытого ископаемого топлива. Компаниям разрешили продолжать подготовительные работы, но не добывать нефть и газ до подготовки новых экологических оценок.

Решение о начале добычи на Rosebank, крупнейшем известном неразработанном нефтяном месторождении Великобритании возле Шетландских островов, еще не принято. В отличие от газа Jackdaw, большую часть нефти Rosebank планируется вывозить танкерами и продавать на международных рынках.

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