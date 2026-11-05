Автоматизированные SMS-напоминания втрое повысили участие в скрининге рака кишечника среди жителей Лондона в Великобритании, которые не вернули домашний тест после первого приглашения. Это показало рандомизированное контролируемое исследование с участием 3129 человек в восьми районах британской столицы, сообщает News-Medical.

Результаты исследования

Исследователи из Университета Суррея, Университетского колледжа Лондона и Лондонского университета королевы Марии сравнили три подхода. Одна группа не получала дальнейших контактов, второй отправляли автоматизированные SMS, а третьей сначала отправляли сообщения, после чего звонили навигаторы для пациентов, обученные помогать преодолевать распространенные барьеры для скрининга.

SMS-напоминания отправляли на 19-й, 21-й, 23-й и 25-й неделях. В группе без дальнейших контактов скрининг прошли 2% участников, тогда как в группе SMS этот показатель составил 6,5%. Телефонная поддержка повысила участие до 7,5%. Оба способа обеспечили примерно втрое более высокий уровень участия по сравнению с отсутствием дальнейших контактов.

Стоимость SMS-стратегии составила 1,82 фунта стерлингов за каждого дополнительно обследованного человека. Менее 1% участников отказались от получения текстовых сообщений.

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Барьеры для скрининга

Наиболее распространенными причинами непрохождения теста были убежденность, что человек уже прошел обследование, — 19,4%, неполучение тестового набора — также 19,4%, а также нехватка времени — 13,4%. Мужчины, считавшие, что у них уже есть актуальный результат, особенно хорошо реагировали на телефонные звонки: после разговора скрининг завершили 39,6% таких мужчин против 20,4% женщин с той же причиной.

Общий уровень участия в скрининге рака кишечника в Лондоне составляет 63,8%, что на восемь процентных пунктов ниже среднего показателя по стране. Авторы исследования подсчитали, что внедрение SMS-напоминаний по всему Лондону могло бы обеспечить скрининг еще для 18 тысяч человек ежегодно и в среднем помочь выявлять на ранней стадии еще 50 случаев рака кишечника.

В исследовании, опубликованном в British Journal of Cancer, речь шла о программе NHS в Англии для людей в возрасте от 50 до 74 лет. Она предусматривает домашний фекальный иммунохимический тест, выявляющий следы крови в образце кала.

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