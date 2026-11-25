В Великобритании в январе вырастет ценовой лимит на газ и электроэнергию, что повлияет на миллионы домохозяйств со стандартными переменными тарифами. Регулятор Ofgem пересматривает этот лимит ежеквартально: он определяет максимальную стоимость единицы потреблённого газа и электричества, а не итоговую сумму счёта.

Как сообщает BBC News, главным фактором повышения является рост оптовых цен на газ. По данным издания, они выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном. Механизм распространяется на более чем 20 млн домохозяйств в Англии, Шотландии и Уэльсе; в Северной Ирландии действует отдельная система.

Кого касаются изменения

Фактический счёт зависит от объёма потребления, способа оплаты, региона, типа и энергоэффективности жилья, количества жильцов и погоды. Ориентировочный показатель Ofgem для типичного домохозяйства, оплачивающего газ и электроэнергию прямым дебетом, составляет 9500 кВт·ч газа и 2500 кВт·ч электроэнергии в год.

Около 11 млн домохозяйств с фиксированными тарифами не увидят изменений до окончания срока действия своих договоров. Потребителям с переменными тарифами рекомендуют перед изменением ценового лимита передать точные показания счётчика, чтобы избежать расчёта оценочного потребления по неправильной ставке. Владельцам исправных умных счётчиков делать этого не нужно.

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Помощь и составляющие счёта

Временная отмена НДС на бытовую электроэнергию уменьшила типичный годовой счёт примерно на 45 фунтов стерлингов. Кроме того, миллионы домохозяйств должны получить автоматическую выплату в размере 100 фунтов для покрытия зимних расходов.

Ofgem также регулирует ежедневную фиксированную плату за подключение к газовым и электрическим сетям. В период с 1 октября по 31 декабря 2026 года её средний уровень для клиентов с прямым дебетом составляет 54,83 пенса в день за электроэнергию и 29,68 пенса за газ. Правительство объявило о намерении отменить фиксированную плату за газ, однако детали механизма пока не раскрыты.

С апреля 2026 года в счетах начали отражаться расходы на модернизацию электрических и газовых сетей. Ofgem одобрил в декабре 2025 года инвестиции объёмом 28 млрд фунтов стерлингов. К 2031 году эти расходы предусматривают дополнительные 108 фунтов в счетах за энергию, а нынешние платежи добавляют около 6 фунтов в месяц к счёту типичного домохозяйства, на которое распространяется ценовой лимит.

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