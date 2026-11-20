С лета в Великобритании закрыли еще восемь отелей, в которых проживали просители убежища. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, передает Anadolu Agency.

Количество отелей сокращается

По данным ведомства, закрытые учреждения расположены в разных частях страны — от Борнмута до Фолкерка. С начала года власти прекратили использовать для размещения просителей убежища в общей сложности 52 отеля.

Сейчас в Великобритании, по данным правительства, остаются открытыми около 140 таких отелей. Для сравнения: на пике в 2023 году их было около 400, а во время выборов в июле 2024 года — 213.

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Данные о количестве людей

Количество людей, проживающих в отелях для просителей убежища, за год сократилось вдвое — до 16 тысяч. Это на 71% меньше пикового показателя в 56 тысяч человек, зафиксированного при предыдущем правительстве.

Министр по вопросам безопасности границ и убежища Анна Терли заявила, что правительственные реформы способствовали сокращению прибытий на малых лодках и количества заявлений о предоставлении убежища. По ее словам, показатели рассмотрения дел и выдворений выросли. По оценке правительства, количество людей в жилье, финансируемом за счет налогоплательщиков, за год уменьшилось на 13 800 человек, или на 13%.

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