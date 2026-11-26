В Великобритании число зимних дней с температурой воздуха 0°C или ниже за десятилетие до 2025 года было примерно на четверть меньше, чем в 1961–1990 годах. На юге Англии сокращение составило около трети, тогда как среднее число летних дней, когда температура достигала 25°C, в стране выросло более чем вдвое, сообщает BBC News.

Метеорологическая служба Великобритании Met Office связывает изменения сезонов с изменением климата. По оценке ее климатолога Джеймса Поупа, лето в стране становится длиннее, а зима — короче. Ученые оценивают нынешний уровень глобального потепления в 1,4°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Прогноз для зим и лета

Если глобальное потепление достигнет 2°C, среднее число морозных зимних дней в Великобритании может составить около 24 — против 38 в 1961–1990 годах. Число летних дней с температурой не менее 25°C может вырасти примерно до 15 за сезон, тогда как в предыдущий базовый период оно составляло чуть более четырех.

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Специалист команды климатической безопасности Met Office Томас Крокер отметил, что погода и дальше будет меняться от года к году, но общий температурный уровень уже сместился. По его словам, экстремальная жара и рекордно теплые дни будут случаться чаще, а экстремальный холод — реже. Исследования Met Office также указывают на продолжение лета в осенний период и возможное уменьшение осенних осадков.

Влияние на фермеров и животных

Изменение условий уже сказывается на сельском хозяйстве. Влажные зимы осложняют посевные работы и способствуют распространению вредителей и болезней, а сухое лето создает дефицит воды для выращивания культур. Исполнительный директор British Growers Джон Уолгейт заявил, что урожайность цветной капусты, белокочанной капусты и брокколи в этом году снизилась примерно на 50%. В то же время клубника, по его оценке, показала хороший сезон.

Фермер из Норфолка Тим Янг из-за более жаркого и сухого лета, а также меньшего числа холодных дней, три года назад высадил виноградник. В прошлом году он собрал вдвое больше винограда, чем ожидал. Более теплые зимы также влияют на дикую природу: летучие мыши могут просыпаться от спячки при нехватке насекомых, а земноводные, которые раньше выходят из спячки и размножаются, рискуют попасть под похолодание.

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