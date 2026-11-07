В штате Ла-Гуайра в Венесуэле владельцы жилья, потерявшие свои дома во время землетрясений 24 июня, заявляют о проблемах с получением субсидируемых государством кредитов на покупку нового жилья. По их словам, QR-коды, сформированные после проверок зданий, содержат неправильные названия, адреса или оценки уровня повреждений. Банки требуют подтверждения обрушения дома, поэтому несоответствие данных останавливает рассмотрение заявок.

Жалобы жителей Ла-Гуайры

Как сообщает The Rio Times, об ошибках заявили владельцы квартир в 38 жилых комплексах. Согласно данным, приведенным в публикации, венесуэльское новостное издание насчитало не менее 118 зданий на центральном побережье страны, записи о которых содержат противоречивые данные.

В частности, жители жилого дома Abejita II в Карабальеде утверждают, что первая инспекция признала сооружение разрушенным. Во время повторной проверки дом, по их словам, остался отмеченным красным цветом, однако QR-код содержит информацию только о незначительных повреждениях. Жители говорят, что без записи об обрушении не могут подать заявку на заем, хотя возвращаться в дом опасно.

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Жительница Ракель Эррера рассказала журналистам, что ее дом возле Пуэрто-Вьехо в Ла-Гуайре обрушился, а ее муж и сестра погибли. По ее словам, в QR-коде дом указан под другим названием и в другом приходе, из-за чего данные не совпадают с поданными документами.

Условия программы Venezuela Renace

Заявки на кредиты принимаются в рамках государственной программы Venezuela Renace. Министерство экономики и финансов Венесуэлы определило Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores и Banco del Tesoro первыми банками для приема заявок. По данным ведомства, банки должны предоставить ответ заявителю в течение пяти рабочих дней.

Для жилья стоимостью до 70 тысяч долларов государство покрывает 80% цены, а покупатель финансирует остаток. Для жилья стоимостью от 70 тысяч до 100 тысяч долларов субсидия составляет 50%, а срок кредитования может достигать 25 лет. Согласно данным, приведенным The Rio Times, по состоянию на 3 ноября в базе Комиссии по пригодности жилья было указано 999 разрушенных зданий в Ла-Гуайре, в том числе жилые дома, магазины и общественные сооружения.

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