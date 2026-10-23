22 октября тысячи людей вышли на улицы в Венесуэле во время первой почти за два года общенациональной акции оппозиции. Участники требовали проведения свободных выборов и других политических изменений, сообщает The Hindu.

Требование провести выборы

Лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что выборы должны состояться не позднее июля 2027 года. По данным издания, она почти год находится за пределами Венесуэлы после того, как скрывалась в стране на фоне спорных выборов 2024 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция временного правительства

США сотрудничают с временным правительством Венесуэлы, которое возглавляет исполняющая обязанности президента Дельси Родригес. Reuters, материал которого опубликовало The Hindu, сообщает, что американские силы захватили президента Николаса Мадуро в январе.

Дата голосования не определена

Президент США Дональд Трамп и Дельси Родригес заявляли, что выборы состоятся. При этом они не назвали дату ни парламентского голосования, ни общенациональных президентских выборов. Во время демонстраций присутствие сил безопасности было заметно незначительным.

Читай нас в