В Венесуэле 26 и 27 октября 2026 года умерли двое мужчин, находившихся под стражей и имевших тяжёлые заболевания. Венесуэльская правозащитная организация «Венесуэльская обсерватория тюрем» требует провести беспристрастное расследование обстоятельств оказания им медицинской помощи, сообщает The Rio Times.

Смерти в двух штатах

Ренди Рамон Ладера Араухо содержался в тюрьме Санта-Ана, официальное название которой — Centro Penitenciario de Occidente I, в западном штате Тачира. Он умер 26 октября в Центральной больнице Сан-Кристобаля. По информации, полученной обсерваторией, мужчина болел лейкемией.

На следующий день, 27 октября, умер Ильдефонсо Гиль, которого до суда держали в полицейских камерах Гуайпаро в городе Пуэрто-Ордас, штат Боливар. По данным организации, он умер от рака лица на поздней стадии.

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Требование расследования

Директор Венесуэльской обсерватории тюрем Умберто Прадо призвал к немедленному, тщательному и беспристрастному расследованию. Правозащитники хотят установить, какую медицинскую помощь получали оба мужчины и могли ли задержки или бездействие повлиять на их жизни.

Относительно Гиля обсерватория также подняла вопрос об отклонении предыдущих ходатайств о применении гуманитарной меры — освобождения или домашнего ареста по состоянию здоровья. Организация заявила, что решение о домашнем аресте появилось уже после смерти мужчины.

По данным обсерватории, в тюрьме Санта-Ана содержатся более 1300 человек при проектной вместимости 800. Организация также упомянула о двух других смертях заключённых в этом учреждении в мае и июне. В опубликованных 30 октября сообщениях не было официального ответа властей Венесуэлы по этим случаям.

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