В Австралии ABC News Australia выявила десятки коронерских расследований, в которых были зафиксированы недостатки в оценке рисков для психического здоровья, надзоре и медицинской помощи заключённым в тюрьмах штата Новый Южный Уэльс. ABC обнаружила 20 расследований с нарушениями при скрининге рисков, 14 — с ненадлежащим надзором и 27 — с недостатками клинической помощи.

Дело Бейли Макандера

Одним из таких случаев стала смерть Бейли Макандера, который находился в исправительном центре Карионг в Госфорде. 4 ноября 2019 года он сообщил психологу о суицидальных мыслях, после чего его перевели в камеру для оценки состояния. Коронер установила, что психолог не ознакомилась с его медицинскими записями, где содержались сведения о тревожности, панических атаках и недавнем начале приёма антидепрессантов.

После перевода Макандер за два часа 67 раз нажал кнопку интеркома, часто находясь в состоянии сильного стресса, просил о встрече с психологом и говорил, что не может дышать. Коронер пришла к выводу, что он, вероятно, переживал паническую атаку. Следующим утром группа вмешательства по рискам обсуждала варианты, при которых заключённый мог бы контактировать с другими людьми, однако старший охранник, не входивший в её состав и не имевший подготовки для работы в таких группах, фактически взял на себя принятие решения.

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Изоляция и нехватка специалистов

Коронер признала решение поместить и оставить Макандера в камере для оценки состояния ненужным и ненадлежащим. В камере круглосуточно горел свет, у него не было доступа к открытому пространству или прогулочному двору, и он длительное время оставался один. Судебный психиатр Керри Игл заявила на слушаниях, что изоляция заключённых с суицидальными рисками является практикой, характерной именно для пенитенциарной системы, и может усиливать страдания и безнадёжность.

В исправительном центре Карионг не было вечерней смены медсестёр, служб помощи при зависимостях и медсестры по психическому здоровью. Макандера направили на еженедельное консультирование, но к психологу он попал лишь через девять недель — в день перевода в камеру для оценки состояния.

ABC также выявила 29 коронерских расследований, в которых заключённые сталкивались с неприемлемыми задержками в получении необходимой медицинской помощи. Среди описанных случаев — смерти тяжело больных заключённых в очереди на психиатрическую койку, нехватка психиатров и ситуации, когда люди с шизофренией редко или вовсе не получали помощи психиатра во время заключения.

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