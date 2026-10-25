В Японии в ответах на публикации премьер-министра Санаэ Такаити в социальной сети X существенно выросло количество упоминаний иностранцев и иммигрантов. За год с момента её инаугурации 21 октября прошлого года Такаити опубликовала 868 постов, которые по состоянию на пятницу собрали 1 502 698 ответов. Из них 112 481, или 7,5%, содержали упоминания иностранных граждан или иммигрантов, сообщает The Japan Times со ссылкой на анализ агентства Jiji.

Рост после поста о политике

Исследование Jiji провело с помощью инструмента анализа соцсетей Brandwatch. При этом только 16 постов Такаити, или 1,8% от их общего числа, содержали термины «иностранные граждане» или «иммигранты».

27 сентября премьер-министр опубликовала разъяснение политики в отношении иностранных граждан, в том числе об ужесточении требований для получения постоянного проживания. В тот день количество ответов на эту тему выросло до 4 908 по сравнению с 216 днем ранее. До этого суточное количество таких ответов превышало тысячу лишь восемь раз, однако после 27 сентября этот показатель держался выше тысячи четыре дня подряд — до 30 сентября.

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Ответы под постом о безопасности детей

Больше всего упоминаний иностранцев или иммигрантов собрал пост Такаити от 18 октября, посвящённый безопасности детей по дороге в школу и предотвращению преступлений. Хотя публикация не касалась иностранных граждан, 6 505 ответов — более половины всех ответов под этим постом — содержали такие упоминания.

В большинстве этих ответов утверждалось, что иммиграционная политика правительства якобы угрожает безопасности детей и что Япония должна прекратить принимать иммигрантов. Часть ответов также содержала опасения по поводу возможной нагрузки на систему социального обеспечения и необоснованные утверждения о том, что иностранцы якобы часто избегают предъявления обвинений.

По данным анализа Brandwatch, среди ответов с упоминанием иностранцев или иммигрантов негативных было примерно втрое больше, чем позитивных. В начале работы администрации Такаити негативные и позитивные ответы были более сбалансированными, однако впоследствии доля негативных росла. Число иностранных жителей Японии по состоянию на конец июня достигло рекордных 4 281 026 человек.

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