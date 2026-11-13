Королевская комиссия в австралийском штате Виктория заслушала показания о том, что подрядчикам железнодорожного проекта в Санбери могли сообщить: если они не урегулируют трудовой спор, то не получат дальнейших работ в штате. Как сообщает The Guardian, об этом заявил бывший сотрудник Victorian Infrastructure Delivery Authority Питер Уилкинсон.

Показания о разговоре

Комиссия по вопросам добросовестности крупных государственных и гражданских инфраструктурных проектов рассматривает трудовой спор вокруг работ по ликвидации железнодорожного переезда на Gap Road в Санбери в 2022 году.

По словам Уилкинсона, в разгар спора его руководитель в Vida Эван Таттерсолл сказал ему 6 или 7 июня 2022 года, что обсуждал ситуацию с офисом министра. Уилкинсон предположил, что речь шла об офисе тогдашнего министра транспортной инфраструктуры Джасинты Аллан.

Как свидетельствовал Уилкинсон, Таттерсолл сказал, что если подрядчики не могут справиться с трудовыми отношениями в Виктории, то не получат там дальнейших работ. Он уточнил, что речь шла о компаниях John Holland и CPB Constructions. В то время они участвовали в тендере на проект железной дороги до аэропорта Мельбурна, однако Уилкинсон заявил, что не знал, было ли это известно офису министра.

Уилкинсон передал эту информацию генеральному менеджеру Rail Network Alliance Джо Айгуру. Объясняя отсутствие записи разговора с Таттерсоллом, он сказал, что ситуация развивалась очень быстро.

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Заявления представителя подрядчика

Комиссия также заслушала Стивена Виллеллу, директора по реализации проекта на площадке. Он рассказал о встрече в штаб-квартире CFMEU, которая, по его словам, в итоге способствовала завершению трудового спора. Виллелла назвал необходимость такой встречи крайне неприятной для представителей строительной компании.

Он заявил, что ни один из вопросов безопасности, поднятых профсоюзом, не был настолько серьёзным, чтобы останавливать работы. Виллелла также утверждал, что работники боялись CFMEU и испытывали давление со стороны профсоюзных должностных лиц.

По словам Виллеллы, профсоюзный организатор Джо Майлз во время встречи говорил, что сотрудничество могло бы помочь получить будущие тендеры, в том числе по железной дороге до аэропорта Мельбурна. Он также заявил, что Майлз говорил о прямых контактах с офисом Аллан.

Ранее комиссия слышала, что представители CFMEU остановили работы на площадке из-за заявленных вопросов безопасности. Работы возобновились после назначения двух профсоюзных представителей по охране труда и изменения компаний, предоставлявших услуги по организации движения и найму работников. Слушания под председательством комиссара Кристофера Куракиса продолжаются.

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