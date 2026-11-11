В октябре в штате Виктория в Австралии зафиксировали шесть проникновений на станции добровольной пожарной службы CFA. Это почти равно среднему числу таких случаев за весь год — от шести до восьми, сообщает ABC News Australia.

Проникновения произошли в небольших региональных населенных пунктах Тиммеринг, Чоколин, Керанг, Виннинду и Стоунхейвен. На станцию в Стоунхейвене, недалеко от Джилонга, проникали дважды в течение нескольких дней. Оттуда ничего не украли, однако инциденты привели к значительным расходам на ремонт.

Похищенное оборудование и работа бригад

С других станций были украдены радиостанции, бензопилы, пожарное оборудование и дефибрилляторы. Главный офицер CFA Джейсон Хеффернан заявил, что такие случаи могут повлиять на способность бригад реагировать на чрезвычайные ситуации и создают дополнительную нагрузку на волонтеров.

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В Чоколине, недалеко от Кемпердауна на юго-западе Виктории, после проникновения местная бригада не могла работать, поэтому во время чрезвычайных ситуаций ее подменяли соседние подразделения. Капитан бригады Ли Гарри призвал CFA пересмотреть меры безопасности, отметив, что отдельные бригады самостоятельно организуют охрану, но имеют разные финансовые возможности.

Пересмотр системы безопасности

Генеральный менеджер CFA по инфраструктуре и экологическим услугам Джаспер Миллиган сообщил, что служба оценивает варианты усиления защиты, в частности установку дополнительных камер наблюдения. CFA также проводит проверки безопасности всех объектов в штате. В Виктории работают 1 200 пожарных бригад, поэтому быстрого решения проблемы не ожидается.

Пожарные службы Виктории готовятся к сложному сезону лесных пожаров после прогноза теплой и сухой весны. Ранее власти предупреждали о повышенном риске пожаров, в частности в Ист-Гиппсленде, на крайнем юго-западе штата, в районе Серф-Кост и на территории к западу от Джилонга до южных частей леса Вомбат.

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