В австралийском штате Виктория Royal Victorian Association of Honorary Justices призвала правительство, которое будет сформировано после выборов 28 ноября, профинансировать обучение 5 тысяч новых волонтеров JP. Ассоциация также просит в дальнейшем ежегодно обеспечивать обучение еще 500 кандидатов, сообщает ABC News.

В Виктории зарегистрированы 3699 волонтеров JP, однако президент ассоциации Родни Лавин считает, что активно работают примерно 2 тысячи. По его оценке, около 1500 зарегистрированных лиц больше не могут выполнять эти обязанности из-за возраста, состояния здоровья или смерти. В Квинсленде насчитывается 80 тысяч JP, в Новом Южном Уэльсе — 65 тысяч, а в Южной Австралии — около 7 тысяч.

Услуги в Bunnings

Волонтеры JP могут заверять юридические документы, в частности декларации, аффидевиты и копии документов. Обычно они работают в полицейских участках, библиотеках или офисах местных советов. Некоторые торговые центры также предоставляют место для таких услуг.

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Лоретта Кормак, которая является JP уже 51 год, сейчас работает в магазине строительных товаров Bunnings в Алтоне, на западе Мельбурна. Это первый Bunnings, где жители Виктории могут обратиться к JP во время покупок. По словам Кормак, такой формат позволяет охватить людей, которые не хотят посещать полицейские участки, а спрос на услуги после переноса работы в магазин существенно вырос.

Потребность в новых волонтерах

Лавин заявил, что штат не выделял государственное финансирование на обучение JP начиная с бюджета 2021–2022 годов. Представители офиса лидера Либеральной партии Джесс Уилсон сообщили, что партия не брала на себя обязательств финансировать такое обучение. Лейбористская партия не ответила на запрос ABC News.

Департамент юстиции и общественной безопасности Виктории сообщил, что в ходе многолетней кампании по набору в 2022–2025 годах назначил 800 новых JP. В районе Санрейзия на северо-западе штата дополнительный набор около трех лет назад увеличил число волонтеров на 15 человек. В то же время волонтер Сью Мейсон из Милдьюры предупредила, что часть опытных JP со временем прекратит работу, поэтому их численность может быстро сократиться.

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