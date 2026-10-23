В австралийском штате Виктория некоторые пострадавшие от преступлений ждут финансовой помощи более года, одновременно самостоятельно оплачивая консультации и медицинские услуги. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на правозащитников и комиссара штата по делам жертв преступлений Элизабет Лэнгдон.

В 2024 году власти Виктории изменили механизм поддержки пострадавших: новая Схема финансовой помощи (FAS) отменила необходимость обращаться в суд. Люди, сообщившие о преступлении полиции, могут подать заявление из дома. Непосредственные жертвы могут получить до $63 401 на консультации, потерянный доход, лечение и другие расходы.

Жалобы на задержки

По словам Лэнгдон, после введения FAS ее офис начал получать больше жалоб. Она подчеркнула, что системы поддержки не должны становиться дополнительным источником стресса, поскольку задержки могут серьезно повлиять на благополучие и восстановление пострадавших.

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42-летняя Алисия Робертс, пользовавшаяся как предыдущей, так и новой моделью поддержки, заявила, что по FAS ждала помощи более года. Она рассказала, что иногда часами находилась на телефонной линии в ожидании ответа, а процесс подачи заявления негативно сказался на ее восстановлении. По ее словам, заявители постоянно проверяют статус обращения из-за отсутствия коммуникации.

Очередь заявлений в юридических службах

Юрист Азин Багаки Дженкин из South-East Monash Legal Service сообщила, что ее организация перестала принимать новых клиентов из-за накопления нерассмотренных заявлений. По ее словам, некоторые обращения, поданные 15 месяцев назад, до сих пор ожидают поддержки. Пострадавшие также сталкиваются со сложностями при использовании онлайн-портала и загрузке документов.

Юридическая служба слышала от людей, которые занимали деньги у родственников или оплачивали расходы из собственных средств, ожидая компенсации. Согласно последним открытым данным, в 2024–2025 финансовом году было завершено рассмотрение 6200 заявлений FAS — примерно 77% от поданных. Руководительница схемы Марни Уильямс заявила, что каждую заявку оценивают индивидуально, а министр по вопросам поддержки жертв Рос Спенс сказала, что правительство продолжит искать способы усовершенствовать систему.

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