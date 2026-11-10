Комбинация иммунотерапевтического препарата дурвалумаб и таргетного препарата энфортумаб ведотин до операции по удалению мочевого пузыря с последующим применением дурвалумаба после нее снизила риск смерти на 42% по сравнению с одной лишь операцией. К таким выводам пришли авторы международного клинического исследования III фазы VOLGA с участием 695 пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря.

Как сообщает News-Medical, все участники не могли получать стандартную химиотерапию на основе цисплатина или отказались от нее. Результаты исследования опубликовали в журнале New England Journal of Medicine.

Результаты через два года

Через два года в живых оставались 78,4% пациентов, получивших двухкомпонентную схему, тогда как в группе только операции этот показатель составил 69,4%. Риск рецидива, прогрессирования болезни или других связанных с раком событий, включая смерть, в группе комбинированного лечения был ниже на 49%.

У 45,1% пациентов, получавших дурвалумаб и энфортумаб ведотин, в тканях, исследованных после операции, не обнаружили признаков рака. В группе только хирургического вмешательства такой результат зафиксировали у 9,6% участников. Исследование охватило 229 медицинских центров в 25 странах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Три схемы лечения

Участников случайным образом распределили на три группы. Первая получала дурвалумаб и энфортумаб ведотин до операции, а после нее — только дурвалумаб. Второй группе дополнительно назначали еще один иммунотерапевтический препарат — тремелимумаб. Третья группа перенесла только операцию без исследуемых комбинаций препаратов.

Схема с тремя препаратами также снизила риск связанных с раком событий или смерти по сравнению с операцией. В то же время на этом этапе исследования она не продемонстрировала статистически значимого улучшения общей выживаемости. Тяжелые побочные эффекты чаще возникали среди пациентов, получавших комбинации лекарств, однако исследователи не сообщили о неожиданных проблемах безопасности двухкомпонентной схемы или об увеличении числа послеоперационных осложнений.

Энфортумаб ведотин является конъюгатом антитела с лекарственным средством: он связывается с белком нектин-4, присутствующим на многих клетках рака мочевого пузыря, и доставляет к ним противоопухолевый препарат. Дурвалумаб блокирует белок PD-L1, который опухоли могут использовать для уклонения от иммунного ответа. Исследование финансировала компания AstraZeneca.

Читай нас в