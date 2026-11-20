Новые клинические данные о препарате Wegovy свидетельствуют, что он может способствовать снижению веса у детей в возрасте от шести до 12 лет. Через 68 недель индекс массы тела снизился более чем у четырёх пятых участников, которые еженедельно получали инъекции препарата, придерживались диеты со сниженной калорийностью и больше двигались.

В группе плацебо снижение индекса массы тела зафиксировали у 23,5% детей, сообщает The National. Действующим веществом Wegovy является семаглутид, который имитирует действие гормона GLP-1, вырабатываемого организмом после еды, и снижает аппетит.

Кардиометаболические показатели

Профессор Йельского центра исследований ожирения Ания Ястребофф заявила, что у детей, получавших семаглутид, также улучшились несколько кардиометаболических показателей, связанных с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ. Её заявление компания Novo Nordisk обнародовала после сообщения о результатах испытания.

Препараты класса GLP-1 уже одобрены для людей в возрасте от 12 до 18 лет. Профессор диабетологии и эндокринологии Саутгемптонского университета Ричард Холт подчеркнул, что при применении лекарств в детском возрасте следует учитывать возможные отдалённые побочные эффекты, которые могут проявиться лишь со временем.

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Распространённость детского ожирения

По данным ЮНИСЕФ, около 10% людей в возрасте от пяти до 19 лет в мире имеют ожирение — это примерно 188 млн человек. В 1990 году этот показатель составлял 2%, или 31 млн человек.

Исследователь детского ожирения из Каролинского института Клод Маркус отметил, что медикаментозное лечение редко требуется детям младше девяти лет. В то же время он считает, что такие препараты могут дополнять поддержку по изменению образа жизни, в частности для предотвращения сопутствующих заболеваний, таких как диабет второго типа.

Главный врач Англии Крис Уитти предупреждал, что препараты не могут быть единственным решением проблемы ожирения, поскольку они не являются полностью безопасными.

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