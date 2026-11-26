В первой фазе клинического испытания экспериментальной терапии болезни Альцгеймера у четырёх из пяти участников зафиксировали ранние признаки улучшения когнитивных функций. Серьёзных побочных эффектов в испытании не выявили, сообщает ScienceAlert.

Клетки доставляли через мозговой имплант

Терапию RB-ADSC разрабатывает фармацевтическая компания Regeneration Biomedical Inc. Для неё у пациента берут стволовые клетки из жировой ткани и обрабатывают белками семейства Wnt, которые действуют как химические сигналы для роста и восстановления клеток.

После этого клетки через хирургический имплант доставляют в желудочки мозга — заполненные жидкостью полости. Разработчики предполагают, что такой подход позволит доставить собственные стволовые клетки пациента в центральную нервную систему, минуя гематоэнцефалический барьер.

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Цель — повлиять на несколько механизмов болезни

По замыслу разработчиков, терапия должна уменьшать воспаление, поддерживать восстановление нейронов и способствовать очищению от скоплений белков амилоида-бета и тау, связанных с болезнью Альцгеймера. Компания также заявляет, что метод направлен не только на удаление токсичных белков, но и на процессы, способствующие их образованию.

Основной целью первой фазы была оценка безопасности лечения, поэтому в ней приняли участие лишь пять человек. Результаты испытания обобщены в краткой аннотации, опубликованной в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Следующее испытание охватит 115 человек

Во второй фазе терапию планируют проверить с участием 115 человек и сравнить с плацебо. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США предоставило программе статус Fast Track, что может ускорить процесс тестирования и рассмотрения данных. Следующий этап должен оценить изменения когнитивных функций и работы мозга, а также влияние терапии на скопления амилоида-бета и тау.

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