В штате Висконсин в США сообщили о третьей смерти, связанной с корью, на фоне ухудшения ситуации со вспышкой заболевания. Умерший взрослый пациент был из округа Лафайет. Данные о его личности не раскрывали для защиты конфиденциальности пациента и его семьи, сообщает UPI.

920 случаев с начала года

Департамент здравоохранения Висконсина не сообщил о статусе вакцинации умершего. О двух предыдущих смертях, связанных с корью, штат объявил 13 и 5 ноября: умерли ребенок и младенец. До нынешней вспышки Висконсин не регистрировал смертей, связанных с корью, с 1990 года.

С пятницы в штате выявили еще 88 случаев кори, а их общее число с начала года достигло 920. Почти все случаи, кроме двух, были диагностированы с августа. Согласно статистике штата, 99,2% пациентов не были вакцинированы или имели неизвестный статус вакцинации; госпитализация потребовалась 20 людям.

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Вспышка кори в США

Сообщение Висконсина появилось на следующий день после того, как Пенсильвания объявила о девятой смерти, связанной с корью, с начала года. Представители органов здравоохранения четырех штатов сообщали как минимум о 14 таких смертях в 2026 году. В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний США по состоянию на прошлый четверг указывали на шесть смертей по стране. С тех пор как минимум о трех смертях сообщили отдельно, а CDC работает над стандартизированным определением смерти от кори.

По данным CDC, в США зарегистрировали более 5 830 случаев кори — это самый высокий годовой показатель с 1991 года, когда было зафиксировано 9 643 случая. На прошлой неделе Панамериканская организация здравоохранения заявила, что США утратили статус страны с элиминированной корью из-за непрерывной передачи одного штамма вируса более года. По ее данным, этот штамм циркулирует в стране с 20 января 2025 года.

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