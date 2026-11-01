Высокий суд Пешавара в Пакистане рассматривает иски партии «Движение за справедливость Пакистана» (PTI) относительно введения чрезвычайного положения в части округов Хайбер-Пахтунхвы и губернаторского правления в других. Офис генерального адвоката Хайбер-Пахтунхвы направил уведомления губернатору, главному секретарю, спикеру провинциальной ассамблеи и секретарю департамента внутренних и племенных дел с требованием представить объяснения, сообщает The Express Tribune.

Иски против чрезвычайных мер

Иски в суд подали председатель PTI Барристер Гохар Али Хан и другие заявители. Они считают введение чрезвычайного положения и губернаторского правления неконституционным и незаконным. По мнению заявителей, ситуация в провинции не вышла из-под контроля местных властей настолько, чтобы оправдать такие чрезвычайные меры.

Заявители также утверждают, что федеральное правительство превысило конституционные полномочия и фактически лишило избранное провинциальное правительство и его представителей их полномочий. Кроме того, они оспаривают применение статьи 245 для привлечения вооруженных сил, заявляя, что развертывание войск в помощь гражданской администрации относится к компетенции провинциального правительства.

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Должностные лица должны представить отчеты и комментарии до 7 ноября через служащих классом не ниже 17-го. Следующее слушание по делу назначено на 10 ноября. В то же время провинциальные власти заявляют, что спикер провинциальной ассамблеи находится под защитной стражей, поэтому возник вопрос о способе подачи им ответа.

Временное освобождение 23 представителей PTI

В другом деле коллегия судей Сахибзады Асадуллы и Инамуллы предоставила временное облегчение 23 представителям PTI, задержанным по статье 3 ордонанса о поддержании общественного порядка. Суд постановил освободить их под две поручительские гарантии на сумму 100 тысяч пакистанских рупий.

Суд отметил, что заместитель комиссара Мардана не представил запрошенный отчет об основаниях и обстоятельствах задержаний, несмотря на предыдущее требование. Рассмотрение исков по существу продолжится, а временное освобождение не является окончательным решением о законности задержаний. Должностному лицу повторно предписали предоставить отчет и материалы дела; слушание отложили до 12 ноября.

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