+6° Киев +6° Варшава +8° Вашингтон
$ 45.39 € 50.02 zł 11.36
$ 45.39 € 50.02 zł 11.36
+6° Киев +6° Варшава +8° Вашингтон
Новости Вокруг света

Танкер атаковали в водах Арабского залива перед Ормузским проливом — Anadolu Agency

UA.NEWS 15 Ноября 2026 15:03
Танкер атаковали в водах Арабского залива перед Ормузским проливом — Anadolu Agency

Танкер подвергся атаке во время движения в восточном направлении по Арабскому заливу, перед входом в Ормузский пролив. Об этом 15 ноября сообщил Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Экипаж в безопасности

Как сообщает Anadolu Agency, UKMTO получил от индийских органов, ответственных за судоходство, сообщение об атаке. Центр заявил, что все члены экипажа учтены и находятся в безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

UKMTO опубликовал заявление с этой информацией в социальной сети X. В центре не уточнили масштаб повреждений танкера и отметили, что возможное воздействие инцидента на окружающую среду в настоящее время неизвестно.

Предупреждение для судов

UKMTO призвал суда, проходящие этим маршрутом, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. Других подробностей о танкере или обстоятельствах атаки центр не привел.

Читай нас в
Загружай наше приложение