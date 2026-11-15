Танкер подвергся атаке во время движения в восточном направлении по Арабскому заливу, перед входом в Ормузский пролив. Об этом 15 ноября сообщил Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Экипаж в безопасности

Как сообщает Anadolu Agency, UKMTO получил от индийских органов, ответственных за судоходство, сообщение об атаке. Центр заявил, что все члены экипажа учтены и находятся в безопасности.

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UKMTO опубликовал заявление с этой информацией в социальной сети X. В центре не уточнили масштаб повреждений танкера и отметили, что возможное воздействие инцидента на окружающую среду в настоящее время неизвестно.

Предупреждение для судов

UKMTO призвал суда, проходящие этим маршрутом, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. Других подробностей о танкере или обстоятельствах атаки центр не привел.

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