Исследователи обнаружили высокие уровни свинца в двух прядях волос, связанных с Людвигом ван Бетховеном. В одном образце, который исторически был определен как происходящий непосредственно от композитора, концентрация металла в 95 раз превышала референтный диапазон, сообщает ScienceAlert.

Высокий уровень свинца

Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Clinical Chemistry, возглавил Надер Рифаи из Гарвардской медицинской школы. В работе также участвовали ученые Mayo Clinic и специалисты по Бетховену. Помимо свинца, в двух прядях волос обнаружили высокие уровни мышьяка и ртути.

По оценке авторов, концентрация свинца в волосах может соответствовать уровню в крови до 71 микрограмма на децилитр. Исследователи отметили, что такого показателя недостаточно, чтобы считать свинец единственной причиной смерти композитора. В то же время он мог способствовать проблемам с желудочно-кишечным трактом и почками, а также ухудшению слуха.

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В исследовании 2025 года ученые смоделировали, как современный врач мог бы оценить состояние Бетховена при подобных жалобах и результатах анализов. По их предположению, уровень свинца в его крови был бы примерно в 17 раз выше, чем у 95% взрослых мужчин Германии в 2019 году, и в 2,8 раза превышал бы значение HBM-II. Авторы оценили риск неблагоприятных последствий для здоровья при таком уровне как очень высокий.

Другие возможные факторы

Геномное секвенирование 2023 года показало, что часть прядей, приписываемых Бетховену, ему не принадлежала. Другие образцы признали вероятно аутентичными. Их анализ показал инфекцию гепатита B и значительный наследственный риск.

Ученые также предполагали, что значительное употребление алкоголя могло усилить поражение печени. Точная причина смерти Бетховена в 1827 году остается неизвестной. Исследователи подчеркивают, что его потеря слуха и боль в животе не обязательно имели одну причину.

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