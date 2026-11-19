Как минимум один микотоксин — токсичное вещество, вырабатываемое некоторыми видами грибов, — обнаружили в каждом из 212 растительных продуктов и напитков, протестированных в Великобритании. Исследование провели ученые Университета Пармы в Италии при участии Крэнфилдского университета, сообщает ScienceDaily.

В выборку вошли 212 вегетарианских и веганских товаров, в том числе растительные бургеры, вегетарианские кусочки «курятины», веганские сосиски, а также напитки на основе овса, миндаля и сои. В каждом образце обнаружили как минимум один из 19 микотоксинов, а многие продукты содержали несколько таких соединений.

Уровни не превышали рекомендаций ЕС

В то же время концентрации выявленных веществ во всех исследованных товарах были ниже рекомендованных в Европейском Союзе уровней. Авторы работы связали это с высокими стандартами качества пищевой промышленности Великобритании.

Микотоксины могут попадать в пищевую цепь вследствие заражения сельскохозяйственных культур грибами во время выращивания, сбора урожая или хранения. Зерновые, бобовые и семена, которые часто используют для производства растительных альтернатив мясу и молочным продуктам, особенно подвержены такому загрязнению.

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Обнаружение микотоксина не означает, что продукт содержит живую плесень или является опасным. Потенциальный риск зависит от вида вещества, его концентрации и количества продукта, которое человек употребляет в течение длительного времени.

Совокупное пищевое воздействие

Исследователи отмечают, что оценка отдельного продукта с низким уровнем микотоксинов не дает полной картины пищевого воздействия. Люди, которые часто употребляют растительные заменители мяса, напитки, зерновые и бобовые, могут получать такие вещества из нескольких источников.

При высоком уровне воздействия некоторые микотоксины способны вредить печени и почкам, нарушать работу иммунной системы и повышать риск рака. В то же время новое исследование не устанавливает, что протестированные продукты вызывают эти заболевания. Его авторы подчеркивают необходимость дальнейшего мониторинга сырья и оценки совокупного воздействия микотоксинов в сложных многокомпонентных продуктах.

Работа под названием «Mycotoxin contamination in plant-based beverages and meat alternatives: A survey of the UK market» опубликована в журнале Food Control. Исследование выполнили в рамках финансируемого ЕС проекта Horizon Europe FunShield4Med.

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